Amadeus lance Travel Impact Suite

Travel Impact Data Hub qui présente aux agences de voyage des données sur les émissions des vols, des chemins de fer, des voitures, et des hôtels afin de sensibiliser sur l'impact environnemental des trajets proposés. Amadeus s'appuie sur ses anciennes et nouvelles collaborations pour alimenter cette solution. Parmi ces partenaires, on retrouve ACRISS, ICAO, Greentripper, Greenview et Travalyst.

Travel Impact Explorer permet de connaître les effets écologiques d’une activité spécifique ou d’un voyage entier sur Data Hub.

Nous sommes fiers de continuer à développer et à enrichir notre offre de voyages grâce à Travel Impact Suite. Chez Amadeus, nous restons engagés à concevoir et à mettre en œuvre des solutions qui offrent à nos clients la possibilité de privilégier des options de voyage plus durables. Grâce à notre méthodologie intégrée avec Travalyst et d'autres organismes, nous pouvons garantir la cohérence et la granularité des données sur les émissions de carbone, offrant ainsi une approche unifiée à l'industrie du voyage. Amadeus vise à déployer Travel Impact Suite sur tous les points de vente, en s'adressant à différents types de voyageurs, aux agences de voyage en ligne et aux entreprises faisant des réservations.

vise à informer sur les risques environnementaux de chaque voyage, mais également à atténuer et à compenser ces derniers. Pour cela, elle propose diverses solutions. Parmi celles qui fournissent des informations sur l’empreinte carbone, il y a :Par ailleurs,est une autre base de données accessible aux voyageurs et aux autres acteurs du secteur qui permet de faire des choix plus éco-responsables en matière de voyage.Lors du lancement de la solution, Olivier Girault : «