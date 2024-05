Amadeus et Navan étendent leur partenariat à l'échelle mondiale Accélérer l'expansion de Navan

Navan s'appuiera sur le contenu, la technologie et la portée mondiale d'Amadeus pour améliorer son offre de voyages d'affaires et accélérer son expansion sur des marchés nouveaux et existants. Focus sur le partenariat entre Amadeus et Navan.



Vendredi 17 Mai 2024

Amadeus aidera Navan à élargir son offre de contenu, à améliorer ses services à la clientèle et à accélérer son expansion.



Navan déploie une large gamme de solutions basées sur les Web Services d'Amadeus pour l'ensemble de ses opérations. Les solutions basées sur l'API offrent une intégration efficace du contenu complet d'Amadeus, y compris le contenu NDC des compagnies aériennes, et des capacités de flux de travail complets avec les applications de gestion des voyages de Navan.



"Navan est la nouvelle génération de logiciels de gestion de voyages centrés sur l'utilisateur, et nous considérons Amadeus comme un partenaire important pour soutenir au mieux nos opérations mondiales. Notre relation élargie avec Amadeus accélérera notre croissance, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier", a déclaré Fred Stratford, Executive Vice President at Navan Group and CEO of Reed & Mackay.

Amadeus et Navan : répondre aux fortes ambitions de croissance une présence physique dans 19 pays, ainsi qu'un inventaire et une assistance dans plus de 100 pays, l'entreprise se concentre désormais sur la croissance organique.



En tant que leader technologique mondial dans l'écosystème du voyage, Amadeus est bien placé pour faciliter cette ambition. Les systèmes ouverts et la technologie d'Amadeus basée sur le cloud offrent à Navan des performances, une sécurité, une fiabilité et une stabilité élevées, toutes essentielles pour soutenir sa croissance rapide et son expansion mondiale continue.



"Il existe une grande synergie entre Amadeus et Navan, qui connaît une croissance rapide. Nous nous efforçons tous deux de favoriser les connexions en créant des trajets complets qui améliorent l'expérience du voyage. Nos solutions complètes sont conçues pour aider nos clients à accroître leur efficacité, à augmenter leur chiffre d'affaires et à offrir un niveau de service exceptionnel. Nous sommes heureux d'étendre notre relation avec Navan pour soutenir son succès continu", a déclaré Rajiv Rajian, EVP et Chief Commercial Officer, Americas, Travel Unit, Amadeus.

