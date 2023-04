Appli mobile TourMaG



Navan (ex-TripActions) acquiert Tripeur en Inde une cinquième acquisition en deux ans

Après plusieurs acquisitions en Europe, Navan (ex-TripActions) annonce le rachat de l'indien Tripeur.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 7 Avril 2023

Tripeur en Inde.



L'accord marque la cinquième acquisition pour le groupe Navan en deux ans, après des achats au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et en Espagne.



" Les employés sont férus de technologie et ont besoin de solutions en ligne et mobiles conçues pour les personnes, qu'elles soient situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde ou ailleurs ", déclare Ariel Cohen, PDG et cofondateur de Navan dan un communiqué. "Quelle que soit leur situation géographique, les entreprises mondiales ne sont plus disposées à faire des compromis sur la technologie. Le monde a changé. "



Cette acquisition permet à Navan de " résoudre immédiatement les obstacles locaux " tels que la connexion directe aux transporteurs locaux à bas prix tels qu'Indigo, l'accès à un inventaire atypique , y compris les taxis réservés, les chemins de fer indiens et les cartes avec chauffeur, en plus du rapprochement automatisé de la TPS pour les dépenses des employés, l'assistance VIP et lounge dans les aéroports...



Fondée en 2015 par Thiagarajan Rajagopalan et Sajit Chacko et soutenue par des investisseurs tels que Pentathlon Ventures et Incubate Fund, Tripeur, basée à Bengaluru, Tripeur permet aux entreprises de "gérer l'intégralité de leur expérience de voyage sur une seule plateforme. "



