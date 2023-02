TripActions devient Navan et lance des logiciels « conçus pour les utilisateurs »

« Nous sommes convaincus que les logiciels destinés aux entreprises doivent se concentrer sur les besoins des utilisateurs et leur offrir une expérience intuitive et sans coutures » , indique pour sa part Ilan Twig, cofondateur et CTO de Navan.



Il ajoute : « Depuis sa création, notre société s’est positionnée en tant que leader de l’industrie du voyage d’affaires et des notes de frais, en utilisant l’IA pour booster l’automatisation, la prévisibilité et l’optimisation et offrir un service d’assistance de grande qualité à tous les voyageurs.



Nous avions déjà l’infrastructure nécessaire, l’intégration de l’API d'OpenAI à notre code et d’Ava a donc été la suite logique de notre évolution. »



Selon le communiqué, « la transformation de la marque est une des conséquences directes de la croissance et du développement de l’entreprise ».



La « vision première de l’équipe fondatrice de TripActions, qui entendait proposer une expérience de voyages d’affaires simplifiée, a évolué pour apporter des solutions aux problèmes liés aux rapports de notes de frais, à la gestion des dépenses, aux cartes corporate, aux voyages de groupes, aux voyages d’affaires VIP, aux réunions et événements et aux voyages personnels, tous interconnectés ».



Tout nouvel utilisateur avec une adresse e-mail professionnelle pourra prochainement télécharger les applications web et mobile et commencer à utiliser l’application pour réserver et gérer.