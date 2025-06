J'ai testé pour vous... la liaison São Miguel (Açores) - Paris CDG avec Azores Airlines

Le vol était assuré par un Airbus A320 neo, à la cabine propre, bien entretenue et aux sièges confortables, avec un bon maintien.Mesurant 1m90, je porte toujours une attention particulière à la distance entre les sièges. Je dois reconnaitre que, ce qui est plutôt très bien sur un vol moyen-courrier de 4 heures.En revanche,. Les passagers peuvent accéder à une sélection de films et de séries via l'application SATA Azores Airlines, disponible sur leurs appareils personnels. Il est nécessaire de télécharger l'application et de se connecter au réseau Wi-Fi à bord (notez que ce Wi-Fi ne permet pas l'accès à Internet).Le vol s’est déroulé sans turbulences. L’équipage a assuré un service professionnel et courtois.Une sélection de repas et de collations est proposée à la carte (repas chaud, sandwichs, pâtisseries, boissons, cafés, etc.). Ces prestations ne sont pas incluses dans le tarif et sont disponibles à l'achat durant le vol, afin d’offrir à chacun la liberté de choisir selon ses envies., facilitant la communication avec les passagers internationaux.