Découvrir les Açores : un voyage authentique au cœur de l'Atlantique

Terceira, surnommée l'île violette pour ses nombreuses fleurs, est célèbre pour son patrimoine historique et culturel.Explorez Angra do Heroísmo, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses bâtiments colorés et ses ruelles pavées chargées d'histoire.Ne manquez pas non plus les fêtes locales, telles que les célèbres touradas à corda (courses de taureaux traditionnelles).Avec ses volcans majestueux tels que Sete Cidades et Lagoa do Fogo, São Miguel offre une expérience unique, entre aventure et contemplation.Ses sources chaudes naturelles, notamment à Furnas, permettent de vivre un moment de détente exceptionnel au cœur d'une nature préservée.Encore préservées du tourisme intensif, les Açores séduisent par leur authenticité. Les villages typiques, les habitants chaleureux et une gastronomie riche en saveurs locales font de cette destination un lieu idéal pour ceux qui recherchent une expérience de voyage vraie et enrichissante.Cette aventure a été réalisée avec Açores Voyages, agence spécialisée dans les séjours personnalisés aux Açores. Passionnée et experte de la région, l'équipe propose des séjours en harmonie avec la nature et la culture locale, permettant aux voyageurs de découvrir les Açores autrement.Pour vivre cette expérience en vidéo et découvrir tous les trésors cachés des Açores, visionnez notre reportage complet sur YouTube