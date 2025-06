Les EDV Ile-de-France mettent le cap sur les Açores

Si le programme n’est pas encore connu, le thème du prochain congrès sera la transmission : transmission d’un message, transmission de valeurs et transmission entre dirigeants, « alors que 60% des entreprises du secteur sont concernées par cette difficulté » rappelle Lionel Rabiet.



Les participants pourront également découvrir les charmes de l’archipel des Açores surnommé « le Hawaï de l’Europe », avec des excursions à la découverte de ses paysages et volcans, et peut-être apercevoir les baleines qui batifolent au large.



Présente à Paris, Maria Joao Gouveia, en charge du marché français à l’office du tourisme des Açores, se félicite de ce choix qui va contribuer à promouvoir l’archipel, désormais bien positionné sur le marché français.



« L’an dernier, nous avons accueilli plus de 71 000 touristes Français, soit notre quatrième marché international après les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne » précise-t-elle.