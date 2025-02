Les EDV Ile-de-France démarrent l’année sous le signe de l’optimisme

Pour autant, le pessimisme est nécessaire. « Sans lui, pas de benchmark, pas de plan B. Encore faut-il que ce pessimisme soit créatif » a-t-il ajouté, en militant pour « un optimisme de but mais pessimisme de chemin » (on va y arriver, mais il va falloir se battre ensemble).



« En France, nous avons tendance à faire l’inverse, avec un pessimisme de but (on va se planter) mais un optimisme de chemin (on aura appris quelque chose) ». Et de conclure par les cinq pistes à suivre pour rester optimiste en ces temps troublés.



Tout d’abord, se réconcilier et accepter ses points faibles pour mieux s’appuyer sur les points forts. Ensuite, aller en priorité là où il est possible de faire bouger les choses, et accepter les solutions partielles, imparfaites et temporaires. Enfin, rester vigilant face à l’imprévu et aux opportunités et favoriser l’esprit de réciprocité en aidant tous ceux dont on a besoin à atteindre leurs objectifs.