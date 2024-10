EDV Ile-de-France : "éviter la fracture numérique..." 🔑

TourMaG - Vous organisez un focus sur l'IA parce que vous avez peur que le secteur loupe ce virage ?



Lionel Rabiet : Nous allons effectivement organiser un atelier sur ce thème pendant la convention.



Mais mon but n’est pas de phosphorer sur l’avenir de l’intelligence artificielle, et ses conséquences, comme cela a été proposé sur d’autres conventions (notamment celle du Sud-Est avec l’intervention brillante de Luc Ferry).



Nous voulons modestement offrir une remise à niveau aux adhérents qui n’ont pas (encore) pris en main les outils comme ChatGPT.



L’intelligence artificielle, pour la comprendre, il faut d’abord s’en servir soi-même au quotidien.



Il y a un vrai enjeu individuel à “s’y mettre” au risque d’avoir une marche trop haute à devoir franchir plus tard lorsqu’on n’ aura plus le choix. Je veux éviter qu’une “fracture numérique” s’installe dans notre écosystème.



Cet atelier sera animé par Virginie Faivet, la directrice de StarHack avec un angle très pratico-pratique.



TourMaG - Les conventions des EDV doivent-elles montrer l'exemple et être moins impactantes écologiquement parlant ?



Lionel Rabiet : Dire que nous voulons montrer l’exemple serait présomptueux, mais nous essayons à notre petite échelle d’organiser les conventions les plus responsables possibles.



Les hébergements, transports, visites que nous avons choisis ont été faits à travers ce prisme, d’autant que la Slovénie a beaucoup à nous apprendre en termes de préservation de l’environnement et de gestion des déchets.



Ainsi, la ville iconique de Bled, que nous visiterons, est la première en Europe à avoir obtenu la certification « Zero Waste Cities » pour sa politique volontariste de lutte contre le gaspillage et la pollution.



Au-delà, si à l’avenir on veut réduire drastiquement l’impact carbone de nos conventions, il faut choisir une destination accessible en train, donc en France ou en périphérie.



Ce n’est pas le choix que nous faisons et je continue de penser qu’un pays moyen ou long courrier peut se justifier, dès lors que le choix est légitime par rapport à nos objectifs et a un vrai sens, comme ce fut le cas en 2023 avec la Guyane..