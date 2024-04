Les EDV Ile-de-France tiendront leur prochaine convention en Slovénie

Dans son allocution, le président des EDV Ile-de-France Lionel Rabiet a évoqué « le choix du cœur » pour la tenue de la prochaine convention. « C’est, a-t-il déclaré, un pays boutique, petit en termes de superficie et de nombre d’habitants, 2 millions, mais avec une forte identité et des paysages extrêmement variés sur des distances très courtes ».



Un compliment a notamment été adressé à Helmut Stückelschweiger, PDG de Top of Travel, « nouveau partenaire et grand spécialiste de la Slovénie qui n’a pas hésité à faire un pari important sur la destination ».



« Les conventions EDV Ile-de-France, ce sont aussi des conventions boutiques, avec de la diversité dans les profils, du partage et de l’échange, c’est vraiment ce qu’on veut faire » a poursuivi le président des EDV Ile-de-France, qui souhaite par ailleurs « accueillir de nouveaux membres ».