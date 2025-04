Atout France : comment Ty-Win relève le défi de la visibilité de l’offre France à l’international [ABO]

De manière très positive car la maîtrise de notre technologie leur apporte un nouvel outil performant qui, à notre connaissance, est unique en Europe.



Les formations dispensées ont d’autant plus été bien accueillies que nous y avons essentiellement abordé les fonctionnalités qui répondent à leurs besoins : présélectionner des offres dans le catalogue et les rendre visibles de leurs distributeurs, faire des demandes de créations d’offres aux réceptifs pour un besoin spécifique ou éditer un article d’expert sont quelques exemples des possibilités qui leur sont offertes.



La suite est désormais entre les mains de chaque bureau qui va pouvoir rapidement former ses distributeurs de façon à les rendre à leur tour ambassadeurs de la Destination France.

Oui et non je dirais. Non, parce que Ty-Win assure désormais cette grande visibilité et que les professionnels sont nombreux à nous dire que les offres packagées présentes sur la plateforme y répondent parfaitement.



Oui, parce qu’il reste encore du chemin à parcourir. Le challenge sera remporté lorsque 100% des réceptifs privés et publics se seront appropriés la technologie et que 100 % de la distribution française et internationale en auront fait autant.



Mais avec le partenariat stratégique signé dès 2020 avec France DMC Alliance, 1er réseau d’agences réceptives privées de France, celui des Entreprises du Voyage et plus récemment, celui d’Atout France, nous avons toutes les raisons d’être optimistes.

Ils ont 2 solutions : Le mode Starter, entièrement gratuit, leur donne la possibilité de publier 3 de leurs offres et le mode premium leur permet d’en publier davantage, de recevoir les demandes de sur-mesure des distributeurs et de faire de Ty-Win leur outil métier.

Le plus simplement du monde car Ty-Win dispose d’une interface en français et en anglais. Les distributeurs accèdent gratuitement à toutes les offres packagées qui peuvent être proposées jusqu’en 7 langues et peuvent les commercialiser sur leurs propres sites internet s’ils le désirent.