Voyage à São Miguel, l’île-cœur des Açores

Jouer à saute-îles sur cet archipel volcanique des confins est tentant. Pico, Faial, Terceira, Flores… chacune possède un charme évident.



L’intérêt d’explorer São Miguel est de découvrir sur une seule île les principaux « marqueurs » de la destination : les volcans et leurs lacs de cratère ; les bains thermaux naturels ; les ports de pêche et les villages côtiers ; les maisons blanches et les églises baroques rayonnantes ; les innombrables miradouros (belvédères) du littoral ; les sentiers vertigineux ; la cuisine de mer et de terre, généreuse et savoureuse.



A Lagoa do Fogo, au cœur de l’île, il faut monter tôt le matin en espérant que le brouillard s’éclipse pour apercevoir l’eau de ce lac de cratère éclairée par les premiers rayons du soleil.



Aucune habitation ici, juste des goélands dans le ciel, des versants à-pic verts et humides et souvent un vent du Diable.



Montagne et côte coexistent aux Açores. Entre elles, des milliers d’hectares de prés glissent en toboggans vers l’océan, envahis par des troupeaux de vaches. Ces Holstein riches en lait, principale production de l’île, marquètent de leurs toisons noires et blanches l’émeraude gras des prairies.