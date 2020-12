Açores : SATA Azores Airlines lancera un vol direct entre Paris et Ponta Delgada

SATA Azores Airlines annonce le lancement d'un vol direct entre Paris Charles de Gaulle et Ponta Delgada aux Açores.



La ligne sera opérée 3 fois par semaine (les mardis, mercredis et samedis) à compter du 1er juin 2021. Elle sera effectuée à bord d’Airbus A321neo proposant 2 classes de voyage.



Les vols peuvent d’ores et déjà être réservés en GDS. L’archipel des Açores, composé de 9 îles est situé dans l’océan Atlantique, au large du Portugal à 4 heures de vol de Paris.



SATA Azores Airlines opère des liaisons inter-îles et dessert les aéroports de Ponta Delgaga (île de Sao Miguel), Santa Maria, Graciosa, Terceira, Pico, Sao Jorge, Faial, Flores et Corvo.



La compagnie qui est représentée en France par Discover the World propose également des correspondances au départ de Ponta Delgada vers Funchal à Madère, ainsi que des liaisons transatlantiques vers Boston, Oakland, Toronto et Montréal.