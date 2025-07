Israël : Michael Itzhakov nommé Directeur général du ministère du Tourisme

Michael apporte une riche expérience des dossiers clés du ministère. L'industrie touristique traverse la crise la plus grave qu'elle ait jamais connue, et je suis certain qu’il saura mettre en œuvre ma politique avec efficacité et promouvoir les mesures nécessaires à court et à long terme, au bénéfice de la relance et de la prospérité du tourisme. Je tiens à remercier le directeur général sortant, Danny Shahar, pour son dévouement, son travail fructueux et sa grande contribution

Je remercie le ministre Haim Katz pour sa confiance, ainsi que Danny Shahar pour sa gestion du ministère ces dernières années. Le secteur du tourisme est un moteur de croissance essentiel pour l’économie israélienne, et l’avenir de dizaines de milliers de familles en dépend. En cette période difficile, relancer le tourisme et lui fournir les outils nécessaires pour l’avenir est une mission nationale. Conformément à la politique du ministre, j’agirai avec professionnalisme, dans une logique de performance, d’efficacité et de résultats économiques. Je suis convaincu que le tourisme israélien peut atteindre des performances sans précédent

Depuis 2023, Michael Itzhakov exerçait la fonction de. Il a participé à la mise en place de mesures stratégiques en réponse aux conséquences de la guerre sur le secteur touristique. Dans ce cadre, il a supervisé le projet national d’hébergement temporaire de 90 000 personnes évacuées, réparties dans des hôtels à travers le pays, pour un budget total de plus de 7 milliards de shekels (environ 1,7 milliard d’euros).Il a également initié un projet associant planification foncière et zonage hôtelier, destiné à faciliter le développement de nouvelles capacités d’hébergement touristique en Israël : «. ». », a déclaré