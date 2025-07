Le Hong Kong Tourism Board nomme Anthony Lau directeur général

sous sa direction, le HKTB a surmonté les défis liés à la pandémie mondiale et a joué un rôle clé dans la reprise progressive du tourisme

M. Lau possède une expertise reconnue dans le domaine du tourisme et du marketing, ainsi que d'excellentes capacités de leadership et de gouvernance

Nous avons toute confiance en sa capacité à guider notre équipe en étroite collaboration avec l’industrie et nos partenaires pour atteindre les objectifs du Development Blueprint for Hong Kong’s Tourism Industry 2.0

M. Dane Cheng, arrivé à la tête du HKTB en 2019, a piloté des initiatives majeures durant la crise sanitaire, notamment le, qui encourageait la population locale à redécouvrir la région. Après la pandémie, il a coordonné la reprise du secteur en relançant les événements d’envergure et en lançant la. Le Dr Peter Lam a souligné que «».Le, M. Anthony Lau , avait déjà occupé ce poste entre 2007 et 2019. Il y avait mis en place des stratégies adaptées aux nouvelles tendances touristiques et renforcé les partenariats intersectoriels. Plus récemment, il dirigeait depuis octobre 2023 le Hong Kong Talent Engage, rattaché au Labour and Welfare Bureau.Selon le Dr Lam, «». Il a ajouté : «». Leentend ainsi renforcer la place de Hong Kong comme destination touristique internationale et optimiser l’impact économique du secteur.