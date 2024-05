Israël : le pays est de nouveau "ouvert au tourisme"

On enregistre une progression constante des arrivées des touristes depuis le début de l’année, qui s’accélère depuis le mois de mars. Entre janvier et avril 2024, 284 800 touristes internationaux ont visité Israël (-78% par rapport à la même période en 2023), dont 80 100 en avril.



Israël a enregistré 14 600 arrivées de touristes français en avril (-49% par rapport à avril 2023), contre 9 900 en mars (-55% par rapport à mars 2023) et 9 400 en février –59% par rapport à mars 2023),

" explique l'office de tourisme d'Israël. Des affirmations et statistiques qui vont à l'encontre des recommandations du Quai d'Orsay.Le gouvernement français dans la page Conseils aux Voyageurs, en date du 10 mai 2024, recommande aux ressortissants français deLes Français présents sur place sont appelés à la plus grande vigilance.Ce n'est pas tout, les zones aux abords de la frontière avec la bande de Gaza et à la frontière avec le Liban, sont strictement déconseillées. Elles font l'objet d'opérations militaires.