Une seule chose a verrouillé le pays pendant près de deux ans, c’est le Covid, qui a immobilisé totalement la population et gelé toutes ses liaisons aériennes.



Aujourd’hui, le recul du virus semble être définitif et la reprise touristique est de nouveau au rendez-vous.



Mieux, même, elle s’est élargie à de nouveaux venus, les Marocains, les habitants des Émirats Arabes Unis et la petite population du Koweït. Demain, ce sera sans doute au tour des Saoudiens et peut-être même des Égyptiens qui retrouveront le chemin de Jérusalem, eux qui ont reconnu Israël il y a bien longtemps !



Cette fréquentation touristique nouvelle est réciproque. Des investissements sont réalisés de part et d’autre.



Ce sont les fruits des « Accords d’Abraham », des accords qui sont une véritable promesse de paix et qui font un peu oublier les menaces nucléaires de l’Iran et sa volonté sans doute vaine d’effacer Israël de la carte du monde.