Les voyageurs doiventavant leur arrivée à l’adresse : corona.health.gov.il/en/flights/ A partir du 3 juin 2022, il sera possible ded'un vol vers Israël, d'une croisière vers Israël ou avant d'entrer en Israël au poste frontière terrestre.Uneavec couverture pour le traitement du COVID-19 est obligatoire pour entrer en Israël.En ce qui concerne les tests-PCR, quel que soit le statut vaccinal du passager, il n'estavant d'embarquer sur un vol/une croisière vers Israël ou avant d'arriver à un poste frontalier terrestre israélien.De même, il n'est plus obligatoire de faire un test PCR pour ceux qui entrent en Israël dans les aéroports et les passages frontaliers maritimes et terrestres, ni de s’isoler 24 heures après être entré en Israël.L’obligation de porter le masque pour les personnes entrant en Israël (qui devaient être isolées jusqu’au résultat du test PCR) dans les aéroports et aux passages frontaliers maritimes et terrestres a été supprimée.Par ailleurs, les masques ne sont plus obligatoires sur les vols internationaux.Enfin, depuis le 29 mai 2022,Les cas avérés de Covid-19 en cours de séjour peuvent s'isoler dans leurs chambres d'hôtel initialement réservées. Si, pour une raison quelconque, l'isolement ne peut avoir lieu dans la chambre d'hôtel, l'agent de voyages aidera le touriste/visiteur à trouver une alternative appropriée, et selon ses impératifs.La procédure pour les cas confirmés de Covid est maintenue, en contactant la hotline/ligne dédiée du ministère de la Santé au *5400 et en recevant un certificat COVID.Voici le lien vers le site Web du ministère israélien de la Santé concernant l'isolement : corona.health.gov.il/en/isolation-lobby/isolation-entering-israel/