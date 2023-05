Israël : le Rhapsody of the Seas prolonge ses itinéraires jusqu’en novembre 2023

Par ailleurs, pour faire toujours mieux connaître son produit aux agences de voyages européennes, Royal Caribbean a convié 300 vendeurs durant 4 jours à bord du Symphony of the Seas.



Parmi eux, une trentaine de Français ont pu découvrir la compagnie et expérimenter le navire et tout ce qu’il offre en termes de divertissement, de restauration et de confort.



" Ces fam trips à bord de nos navires nous permettent de présenter en personne un produit qui peut sembler complexe au premier abord.



Le produit croisière inclue une multitude d’options en termes d’activités, restauration, spectacles et catégories de cabines. C’est justement le point fort de la croisière et de Royal Caribbean mais cela requiert également une formation appropriée ", a expliqué Emmanuel Joly, directeur de l’agent général de Royal Caribbean en France.



Le Symphony of the Seas, d’une capacité de 2 700 cabines, possède 22 restaurants, 4 piscines, un solarium, 2 murs d’escalade, une tyrolienne, une patinoire, un spa, une salle de fitness, un mini-golf, un terrain de basket, 2 700m² dédiés aux enfants et d’autres nombreux espaces de divertissement.