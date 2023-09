Royal Caribbean devient le partenaire de... Messi

Royal Caribbean s’est implanté à Miami il y a plus de 50 ans, et nous y avons toujours eu notre communauté à coeur.



C’est passionnant de voir le succès de l'Inter Miami, notamment son récent titre de champion de la Leagues Cup et sa résonance dans le sud de la Floride. En tant que partenaire principal du club, nous sommes ravis de poursuivre cet élan ensemble et d'offrir des moments inoubliables aux fans du monde entier,

" a déclaré Jason Liberty, président et directeur général de Royal Caribbean Group. Contrairement au sponsoring avec l'AS Monaco, ce partenariat sera effectif aussi bien sûr, qu'en dehors des terrains de football.Après deux exercices sans trop de relief au PSG, Lionel Messi a rejoint le club américain de l'Inter Miami CF, malgré le pont d'or de l'Arabie Saoudite.