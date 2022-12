Royal Caribbean ouvre les réservations pour les croisières Caraïbes 2024-2025

Le Wonder of the Seas sera positionné au départ d'Orlando, en Floride (Port Canaveral). Il proposera des croisières de 7 nuits, notamment vers Cozumel, Mexique ; Roatan, Honduras ; Philipsburg, Saint-Martin ; Charlotte Amalie, Saint-Thomas ; et A Perfect Day à CocoCay.



De son côté, l'Harmony of the Seas, depuis Galveston, au Texas, naviguera de 6 à 8 nuits dans les Caraïbes occidentales (comme Cozumel et Costa Maya, au Mexique ; et Roatan, Honduras) avec A Perfect Day à CocoCay.



Le Symphony of the Seas, au départ de Bayonne, New Jersey (Cape Liberty), proposera des croisières de 7 nuits aux Bahamas, avec une journée à CocoCay.



Le Freedom of the Seas partira de Fort Lauderdale pour une série de 7 à 8 croisières, en alternent les Caraïbes occidentales et orientales, Perfect Day at CocoCay et les Caraïbes du Sud. Les vacanciers pourront se rendre sur la destination privée Labadee en Haïti, Maarten's Philipsburg et Falmouth, en Jamaïque.



Le Liberty of the Seas, au départ de Bayonne (Cap Liberty), proposera une combinaison variée de croisières de 4, 5 et 9 nuits vers les Caraïbes orientales, les Bermudes, le Canada et la Nouvelle-Angleterre. Ils pourront découvrir Halifax, en Nouvelle-Écosse au Canada, Philipsburg et Labadee entre autres.



L'Adventure of the Seas continuera de naviguer à partir de Port Canaveral toute l'année. La gamme comprend des vacances de 6 et 8 nuits dans les Caraïbes du sud, de l'est ou de l'ouest et les Bahamas, y compris Perfect Day at CocoCay, Labadee, Charlotte Amalie ; et Oranjestad, Aruba.



Le Vision of the Seas, quant à lui, continuera à naviguer depuis Baltimore. Pendant l'été, les croisiéristes pourront se rendre aux Bermudes, Perfect Day à CocoCay aux Bahamas ou au Canada et en Nouvelle-Angleterre lors de croisières de 5 et 9 nuits. Tandis que l'hiver, ils pourront effectuer des croisières de 8 nuits aux Bahamas et de 12 nuits dans les Caraïbes du Sud avec des visites à Sainte-Croix, aux îles Vierges américaines, à Castries, à Sainte-Lucie ; et Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis.



Enfin, l'Enchantment of the Seas partira de Tampa pour une série de croisières de 7 nuits dans les Caraïbes occidentales, ainsi que trois croisières de 7 nuits aux Bahamas et Perfect Day at CocoCay.