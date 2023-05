Emmanuel Joly : "La croisière, par rapport aux prestations terrestres, est très bien positionnée"

TourMaG - Sur les 25 navires de la flotte, combien sont positionnés en Europe ?



Emmanuel Joly : Nous en avons sept, qui sont arrivés début mai et resteront jusqu'aux mois d'octobre-novembre : le Symphony depuis Barcelone, l'Odyssey depuis Rome, le Rhapsody depuis Israël, le Jewel dans le nord de l'Europe, l'Enchantment qui va faire des "open jaws" depuis Athènes et Rome, l'Anthem depuis Southampton...



Chez Celebrity, sept navires sont aussi déployés en Europe cet été, dont trois de la classe Edge, qui est la toute dernière. C'est une opportunité pour nous étant donné que les Européens voyagent près de chez eux depuis la pandémie.



De plus, durant l'hiver 2023-2024, pour la première fois, un navire de Celebrity va rester en Europe. Il s'agit de l'Infinity, un bateau de "petite taille" (2 200 passagers), qui va proposer deux types d'itinéraires : d'abord en novembre-décembre, des départs en 10 ou 11 nuits depuis Barcelone, vers le Maroc et les Îles Canaries.



Puis de janvier à mars, le navire sera positionné au départ d'Athènes (avec deux jours sur place) pour des croisières culturelles, tournées vers l'Histoire. Les itinéraires comprendront trois jours d'escale en Israël (un à Haïfa et deux jours sur Ashdod pour découvrir Jérusalem et Bethléem), deux jours à Alexandrie et un jour à Ephèse en Turquie.



TourMaG - Les croisières 2024 sont-elles toutes ouvertes à la vente ?



Emmanuel Joly : Oui, elles le sont pour toutes nos marques jusqu'en avril 2025.



Nous préparons désormais les catalogues 2025 de Royal et Celebrity, qui devraient sortir d'ici juin, afin que les agences de voyages aient un aperçu de la programmation. Car progressivement, nous voyons dans les demandes des clients et les réservations que les Français commencent à s'intéresser à d'autres destinations que l'Europe.



En 2024, nous allons commencer à revoir des croisiéristes français et européens dans les Caraïbes, alors qu'aujourd'hui il est compliqué de vendre le produit entre le prix des vols, le prix de la croisière et le fait que les Américains remplissent les disponibilités. Néanmoins nous commençons à avoir de la demande pour l'hiver prochain.



Nous avons également énormément de demandes pour le Japon en 2024, d'autant plus que les prix terrestres ont fortement augmenté.



Notre navire le Celebrity Millenium est positionné à l'année à Yokohama, et fait le tour de l'île tous les 12 jours. La croisière devient donc une façon très abordable de découvrir la destination, avec un tarif de base aux alentours de 1 200€ par personne, auquel il faut rajouter le prix des vols.



Enfin, toujours chez Celebrity, les itinéraires en Amérique du Sud (de novembre à mars) génèrent de l'intérêt sur le marché français, qu'ils partent de Buenos Aires pour descendre vers le Chili ou qu'il s'agisse de nos départs spéciaux depuis Rio, qui descendent vers la partie sud du continent.



Je vois donc l'année 2024 de façon très positive. Si nous arrivons à consolider les beaux volumes sur l'Europe réalisés au cours des deux dernières années et qu'en plus, nous parvenons à rajouter les destinations "exotiques" qui devraient connaitre une certaine résurgence, nous devrions bien croitre sur le moyen terme.