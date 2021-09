Royal Caribbean Group : Emmanuel Joly rejoint Cruiseline

Emmanuel Joly a rejoint Cruiseline depuis le 27 septembre 2021.



Il occupe les fonctions de Directeur du Développement, et sera notamment en charge des marques Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Azamara pour la France et l'Italie.



Cette nomination s’intègre dans le nouveau modèle de Royal Caribbean Group sur la zone EMEA, qui a choisi Cruiseline comme représentant pour la France et l’Italie depuis l'année dernière.