Celebrity Cruises continue son évolution et se prépare pour le futur

Celebrity a profité de cette annonce pour anticiper que juste après sa complète rénovation, le Celebrity Solstice proposera en Septembre 2026, un Grand Voyage de 110 nuits entre le Canada et l’Asie du Sud-Est, une opportunité unique de découvrir le navire remis à neuf au travers d’une croisière de près de 4 mois.



Evoluer pour Celebrity cela signifie aussi mettre la technologie au service de la transition énergétique. Le nouveau Celebrity Xcel qui sera livré en Novembre de cette année sera le premier navire équipé d’un moteur tri-carburant, capable de fonctionner avec trois types de carburant dont le Gaz Naturel Liquéfié et pour la première fois le méthanol, un carburant renouvelable et plus propre, considéré comme une étape potentielle vers un avenir plus durable pour l’industrie.



« L’évolution de l’industrie vers un tourisme plus durable et plus responsable, est sans nul doute l’un de nos principaux défis pour les prochaines années. Nous travaillons sans cesse pour que nos nouvelles générations de navires soient plus efficientes et plus respectueuses avec les océans et l’environnement en général. Le Celebrity Xcel marquera une nouvelle étape dans la transition énergétique et des émissions nettes nulles de l’industrie prévu pour 2050. » , souligne Emmanuel Joly.



Mais l’évolution présentée par le Celebrity Xcel ne se limitera pas à la technologie, puisque cette 5ème unité de la classe Edge de Celebrity, par ailleurs construite à Saint Nazaire, se verra aussi dans une pléiade de nouveaux espaces à bord. La classe Edge de Celebrity regroupe aujourd’hui les niveaux de satisfaction les plus élevés de la flotte, mais ce n’est pas suffisant car il faut évoluer avec les attentes des clients.



« Nos navires ont une durée de vie utile supérieure à 20 ans. C’est-à-dire qu’ils doivent être préparés pour répondre aux besoins des clients d’aujourd’hui mais aussi aux besoins anticipés pour demain » .



L’une des nouveautés du Celebrity Xcel sera le nouveau « Bazaar » , un espace dédié au cœur du navire qui proposera aux passagers de prolonger à bord leurs visites à terre. Concept unique en son genre, le Bazaar évoluera jour après jour. Quotidiennement, l'espace réparti sur 3 ponts, se transformera, offrant aux passagers de nouvelles façons de s'immerger dans les destinations visitées tout au long de leur itinéraire. Il s'animera afin de conjuguer de façon authentique leurs expériences à bord et à terre pendant leurs escales, avec par exemple un marché de produits artisanaux locaux, des festivals inspirés des destinations de chaque itinéraire, des expériences culinaires des régions visitées et des divertissements.