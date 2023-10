guerre

Ce samedi 7 octobre 2023, le Hamas lançait une attaque surprise contre Israël.Plusieurs milliers de roquettes ont été lancées depuis la Palestine et des incursions armées ont eu lieu dans les territoires israéliens. Le bilan est lourd, pour une attaque qualifiée de "" par Benjamin Netanyahu, avec plus de 700 morts décomptés par Israël et 400 dénombrés par les Palestiniens.Les conséquences ne se sont pas fait attendre pour les touristes présents sur place et ceux à venir. Air France, comme certaines de ses concurrentes, a annulé jusqu'à nouvel ordre les vols vers Tel-Aviv, pendant queDe plus, il a été conseillé d'apporter une assistance particulière aux touristes présents sur place, tout en suivant les consignes de sécurité des autorités locales.Le syndicat rappelle que les TO peuvent proposer des avoirs, mais que les clients sont en droit de les refuser.