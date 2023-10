Attaque Israël : quel programme pour les compagnies aériennes ?

Les décisions sur le programme des vols à venir seront prises en début de semaine prochaine

Suite à Israël samedi 7 octobre, les compagnies aériennes ont adapté leurs programmes de vols. Air France qui assure en temps normal 2 vols par jour entre l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et Tel Aviv a suspendu sa desserte jusqu’à nouvel ordre, en coordination avec la DGAC française et les autorités israéliennes.En conséquence, les vols prévus de et vers Tel Aviv le dimanche 8 octobre et le lundi 9 octobre sont annulés.Des mesures commerciales sont en place, permettant aux clients de reporter ou d’annuler leur voyage sans frais. Transavia France, filiale d'Air France a aussi annulé ses vols vers Tel Aviv et au départ de Paris Orly et Lyon Saint-Exupéry du dimanche 8 octobre et lundi 9 octobre.Lufthansa a également annulé tous ses vols à destination et en provenance d'Israël jusqu'au lundi 9 octobre 2023 inclus. "" a précisé la compagnie.