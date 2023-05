21e Forum des Pionniers en Israël, au-delà des préjugés...

A chacun sa campagne sur les réseaux sociaux pour que la diversité de l’offre israélienne soit appréciée par un nombre encore plus nombreux de touristes non juifs.



Le fait est que les participants au 21e Forum des Pionniers ont eu de quoi nourrir leur soif de découverte et de culture en l’espace d’une demi-journée de visite des principaux lieux emblématiques de la Ville éternelle.



La juxtaposition des quatre quartiers chrétien, juif, arménien et arabe dans un petit kilomètre carré de Vieille ville, cernée par les remparts ottomans du XVIIe siècle est à la fois un concentré d’histoire millénaire et une mosaïque d’architecture, de personnages, d'ambiances, de couleurs, de senteurs de cuisine et d’épices.