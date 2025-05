IA : vers une nouvelle désintermédiation dans le voyage ?

Une prophétie qui devrait refroidir les velléités de quelques uns, mais aussi inquiéter bon nombre de professionnels.



Internet a surtout permis aux utilisateurs d'accéder à un portefeuille de produits et de prix illimités. il a également complexifié la recherche d'informations pour préparer son futur voyage.



Alors qu’autrefois un simple guide papier suffisait pour se projeter sur une destination, les voyageurs passent désormais en moyenne 303 minutes sur 141 pages pour la préparation.



Grâce aux outils dopés à l'IA, le patron de Prêt à Partir pense que ses équipes vont " gagner en productivité.



L’enjeu sera de gagner plus en productivité que ce que nous allons perdre en revenu..



Nos clients n’attendent pas que nous ayons simplement un site Internet ou une version IA de celui-ci, ils attendent une relation enrichie avec nous, grâce à ces nouvelles technologies, qu’il s’agisse de WhatsApp ou de visioconférences.



Je ne suis pas un vendeur de voyages, mais de temps. Je fais de la conciergerie. Et cela fonctionne tant que le temps de mes vendeurs coûte moins cher que celui de mes clients.



Nous devons être productifs, experts et empathiques, " poursuit le dirigeant du réseau.



Prêt à Partir est entré dans la modernité sans renier l’essence de son métier. Le site Internet, bien que marchand, ne génère aucune vente directe. Il est une vitrine.



Une équipe de vendeuses à distance a été constituée pour répondre à ces milliers de dossiers du web. Elle a permis de générer 2 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires. Le service est déficitaire, mais il contribue à la bonne image de l'entreprise.



Le patron estime qu'il en sera de même avec l'IA. Cette innovation ne devrait pas entraîner une vague de fermetures d’agences, mais plutôt améliorer la productivité et renforcer le lien avec les clients.



" Dans le voyage d’affaires, au cours de la dernière décennie, de nouvelles agences centrées sur la technologie sont apparues, expliquant que les TMC historiques étaient des dinosaures voués à disparaître.



Étrangement, ces acteurs ont tous fini par racheter des agences traditionnelles. Ils se sont rendu compte que le service et l’humain sont essentiels dans ce secteur.



Aujourd’hui, l’IA sert à améliorer le quotidien des agents de voyages. Elle permet d’augmenter la productivité, en automatisant le traitement des mails, des demandes entrantes, et en facilitant la gestion comptable.



Je pense que nous devons tous garder en tête que la technologie est un moyen, pas un objectif, " pense Cédric Lefort, responsable des agences affaires de Sabre.



Alors qui de l'humain, des agences de voyages physiques et des producteurs sortiront gagnant de l'IA ?