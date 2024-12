Damien Marx démarre sa carrière professionnelle en tant qu'expert du web, rapidement sollicité pour piloter des projets informatiques d'envergure et encadrer des équipes au sein d'un groupe bancaire.Cette expérience lui donne une solide base en gestion de projets complexes et en management, qu’il mettra à profit quelques années plus tard pour créer Partir.com. Fondé avec la vision d’aider les voyageurs à préparer leurs aventures de manière autonome, Partir.com se distingue par son contenu qualitatif, produit par des passionnés : globe-trotteurs, journalistes spécialisés et guides locaux. La plateforme valorise des formats visuels variés, tels que des infographies, cartes, photos et vidéos, facilitant l’accès à des informations riches et détailées.Son approche du voyage est authentique et se veut loin des foules touristiques. Bien que Partir.com s’adresse à tous les voyageurs, la plateforme adopte une ligne éditoriale qui incite à explorer des itinéraires moins fréquentés et prône un tourisme raisonné et respectueux des destinations et populations locales.1997-2013 : Salarié – De développeur à responsable informatique2000 : Création d’un réseau social dans les rencontres sportives2014 : Création partir.com