D’Al Ain à The Sphere, Abu Dhabi mise sur l’immersion pour séduire 40 millions de visiteurs

Pour les personnes qui sont allées au Louvre Paris en s'attendant à ce que ce soit le même musée, et bien ce n'est pas le cas. Le Louvre Abu Dhabi a son propre ADN.

À mes yeux, cela témoigne de la solidité des relations de type G2G - autrement dit, de gouvernement à gouvernement - entre les Émirats arabes unis et la France

"Mon installation préférée, c’est celle avec le grand filet suspendu : en dessous, il n’y a rien d’autre que des écrans, et au-dessus aussi. On a vraiment l’impression d’être plongé au cœur d’un univers, comme si on flottait au milieu de quelque chose d’infini.



Mon fils, lui, a adoré une autre pièce : grâce à l’aérodynamisme du flux d’air, de petites bulles viennent doucement frôler le visage. C’est une expérience sensorielle très délicate et étonnamment apaisante."

Nous n’avons pas encore annoncé la date d’ouverture, mais cette annonce marque déjà une étape clé. Elle reflète notre volonté de développer davantage d’expériences immersives à Abu Dhabi et de renforcer l’attractivité de notre scène culturelle

Après l’authenticité d’Al Ain, Abdulla Yousuf continue d’évoquer la culture comme moyen de dialoguer avec le reste du monde. Et, il voit les choses en grand pour Abu Dhabi, ville qui rime selon lui avecIl prend l’exemple des partenariats comme celui avec Le Louvre de Paris : "Ce n’est ni un clone, ni une copie, mais une création originale enracinée localement avec des échanges d’œuvres d’arts entre la France et les Émirats. "", affirme Abdulla Yousuf.Mais, la ville se démarque aussi par des expériences uniques 100% locales.Abdulla Yousuf prend l’exemple du teamLab Phenomena qui met en avant, et contraste totalement avec Al Ain.Ce nouvel espace culturel immersif de 17 000 m² proposeunique où les œuvres sont interactives, et réagissent aux mouvements, à la présence des visiteurs et aux conditions environnementales - une forme d’art vivant et évolutif.Dans la lignée des expériences immersives qui façonnent le paysage culturel d’Abu Dhabi, l’annonce den’est pas passée inaperçue. Après Las Vegas, où elle a fait sensation en plein désert du Nevada, la spectaculaire structure s’apprête à poser ses valises dans la capitale émiratie.. "", précise Abdulla Yousuf.Le Louvre Abu Dhabi, temLab Phenomena et The Sphere, sont tous trois situés au cœur du- le nouveau hub culturel des Émirats arabes unis.