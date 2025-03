F1: Exotismes lance une offre pour le Grand Prix d'Abu Dhabi

Le tour-opérateur Exotismes a mis en place une offre dédiée aux passionnés de Formule 1® désireux d’assister à la dernière course de la saison 2025. Le forfait proposé comprend un vol aller-retour depuis Paris, assuré par la compagnie, avec un départ prévu le jeudi 4 décembre et un retour le dimanche 7 décembre. À l’arrivée à Dubaï, les participants bénéficieront d’unL’hébergement est prévu à, un établissement cinq étoiles, pour quatre nuits avec petits-déjeuners. Le séjour inclut également un accès de trois jours au circuit Yas Marina en tribune Nord, située à l’extérieur du virage n°5. Les spectateurs pourront ainsi suivre les. En complément, les détenteurs du forfait auront accès à la F1® Fanzone, au Pit Lane Walk — permettant de visiter les garages des écuries — ainsi qu’aux animations proposées par la FIA tout au long du week-end, dont des concerts.Le séjour s’ouvre avec la participation à ladu Grand Prix . L’ensemble de cette offre est proposée au tarif de 2 955 € par personne, sur la base d’une chambre double. L’événement se déroulera sur le, réputé pour son tracé en sens antihoraire et son ambiance unique, avec un départ en journée et une arrivée de nuit, particularité exclusive de cette étape du championnat du monde.