Israël : EL AL relance ses vols au départ de Marseille et Nice

EL AL, la compagnie aérienne nationale israélienne, a relancé en mars 2023 ses vols vers Tel-Aviv depuis Marseille (5 vols par semaine) et Nice (3 vols par semaine) à bord de Boeing B737.



Elle opère également 3 à 4 vols quotidiens depuis Paris en Boeing 787 et 737.



Proposant des animations à bord selon les évènements de l’année, EL AL invite à l’occasion des fêtes de Pessah, le magicien Shahar Livna, sur ses vols entre Paris, Londres, New York et Tel-Aviv.



" Vêtu de son costume, il surprendra les passagers dès l’embarquement et pendant les vols pour leur offrir une expérience pleine de magie, et un vol inoubliable, en mars et avril ", annonce la compagnie dans un communiqué.