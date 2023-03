Les agences du CEDIV à la découverte d'Israël

Depuis le début de l'année 2023, Israël note une nette reprise de son tourisme et espère bien rattraper le record absolu de fréquentation enregistré en 2019, avec 4,6 millions de visiteurs dont 370 000 Français.



Pour inciter les agences de voyages à vendre la destination, le Ministère Israélien de Tourisme a reçu, du 19 au 24 mars 2023, une délégation du réseau CEDIV TRAVEL, en partenariat avec CMS-VACANCES.



Au programme : snorkeling à Eilat-Mer Rouge, Piliers du Roi Salomon, Cratère Ramon, déjeuner dans le désert chez les Bédouins, mer Morte, Forteresse de Massada en Judée, le désert en jeep à la tombée de la nuit, Jérusalem et son splendide "Son & Lumière" à la Tour du Roi David, Jaffa et ses balades nocturnes romantiques, night-life à Tel-Aviv…



Les participants ont aussi eu l’occasion de rencontrer quelques professionnels locaux, spécialistes du tourisme entre la France et Israël.