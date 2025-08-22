TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
LATAM Airlines dévoile sa nouvelle cabine Premium Comfort

Une nouvelle classe intermédiaire dès 2027


Avec un lancement prévu en 2027, LATAM Airlines Group introduira une nouvelle cabine Premium Comfort sur ses vols long-courriers. Positionnée entre la Premium Business et l’Économie, cette classe intermédiaire, promet plus d’espace, de confidentialité et de services personnalisés pour les voyageurs.


Rédigé par le Lundi 25 Août 2025

LATAM Airlines Group introduira une nouvelle cabine Premium Comfort sur ses vols long-courriers - ©Latam Airlines
LATAM Airlines Group introduira une nouvelle cabine Premium Comfort sur ses vols long-courriers - ©Latam Airlines
LATAM Airlines Group a dévoilé sa nouvelle cabine Premium Comfort, prévue pour un lancement en 2027.

Positionnée entre les classes Premium Business et Économie, cette offre vise à répondre aux attentes des voyageurs en quête d’un compromis entre confort, productivité et budget.

Dotée de sièges plus larges, d’une inclinaison accrue et d’un espacement supérieur, la Premium Comfort promet également une densité de passagers réduite, pour plus d’intimité et de confort.

Les passagers bénéficieront d’un service personnalisé et d’une offre gastronomique soignée, ainsi que d’un équipement technologique modernisé : écrans 4K de 16 pouces, connectivité Bluetooth, ports USB-C à charge rapide et prises individuelles.

LATAM : une modernisation de la flotte

Lancée dans le cadre d’un plan de modernisation progressive de la flotte long-courrier, cette nouvelle cabine sera d’abord déployée sur certains Boeing 787.

Les détails sur les premières routes et l’ouverture des réservations seront communiqués ultérieurement.

"Premium Comfort reflète notre compréhension de l’évolution des besoins des clients et notre volonté d’offrir davantage d’options pour que chacun voyage à sa manière", a déclaré [Paulo Miranda]tulblank:linkedin.com/in/paulosmiranda?originalSubdomain=cl, vice-président Clients de LATAM Airlines Group.


