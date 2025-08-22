LATAM Airlines dévoile sa nouvelle cabine Premium Comfort

LATAM Airlines Group introduira une nouvelle cabine Premium Comfort sur ses vols long-courriers - ©Latam Airlines
LATAM Airlines Group a dévoilé sa nouvelle cabine Premium Comfort, prévue pour un lancement en 2027.
Positionnée entre les classes Premium Business et Économie, cette offre vise à répondre aux attentes des voyageurs en quête d’un compromis entre confort, productivité et budget.
Dotée de sièges plus larges, d’une inclinaison accrue et d’un espacement supérieur, la Premium Comfort promet également une densité de passagers réduite, pour plus d’intimité et de confort.
Les passagers bénéficieront d’un service personnalisé et d’une offre gastronomique soignée, ainsi que d’un équipement technologique modernisé : écrans 4K de 16 pouces, connectivité Bluetooth, ports USB-C à charge rapide et prises individuelles.
Positionnée entre les classes Premium Business et Économie, cette offre vise à répondre aux attentes des voyageurs en quête d’un compromis entre confort, productivité et budget.
Dotée de sièges plus larges, d’une inclinaison accrue et d’un espacement supérieur, la Premium Comfort promet également une densité de passagers réduite, pour plus d’intimité et de confort.
Les passagers bénéficieront d’un service personnalisé et d’une offre gastronomique soignée, ainsi que d’un équipement technologique modernisé : écrans 4K de 16 pouces, connectivité Bluetooth, ports USB-C à charge rapide et prises individuelles.
LATAM : une modernisation de la flotte
Autres articles
-
Delta : de nouvelles cabines "premium" entre New York et Los Angeles
-
Long-courrier : Air France propose de nouvelles trousses de confort
-
Singapore Airlines relifte la cabine de ses B737-8
-
Distanciation sociale : réduire le taux de remplissage ne serait pas tenable pour les compagnies aériennes
-
Classes premium : un produit taillé pour les agences (0,99€)
Lancée dans le cadre d’un plan de modernisation progressive de la flotte long-courrier, cette nouvelle cabine sera d’abord déployée sur certains Boeing 787.
Les détails sur les premières routes et l’ouverture des réservations seront communiqués ultérieurement.
"Premium Comfort reflète notre compréhension de l’évolution des besoins des clients et notre volonté d’offrir davantage d’options pour que chacun voyage à sa manière", a déclaré [Paulo Miranda]tulblank:linkedin.com/in/paulosmiranda?originalSubdomain=cl, vice-président Clients de LATAM Airlines Group.
Les détails sur les premières routes et l’ouverture des réservations seront communiqués ultérieurement.
"Premium Comfort reflète notre compréhension de l’évolution des besoins des clients et notre volonté d’offrir davantage d’options pour que chacun voyage à sa manière", a déclaré [Paulo Miranda]tulblank:linkedin.com/in/paulosmiranda?originalSubdomain=cl, vice-président Clients de LATAM Airlines Group.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille