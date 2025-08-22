LATAM Airlines dévoile sa nouvelle cabine Premium Comfort

Premium Comfort reflète notre compréhension de l’évolution des besoins des clients et notre volonté d’offrir davantage d’options pour que chacun voyage à sa manière

Lancée dans le cadre d’un plan de modernisation progressive de la flotte long-courrier, cette nouvelle cabine sera d’abord déployée surLes détails sur les premières routes et l’ouverture des réservations seront communiqués", a déclaré [Paulo Miranda]tulblank:linkedin.com/in/paulosmiranda?originalSubdomain=cl, vice-président Clients de LATAM Airlines Group.