Distanciation sociale : réduire le taux de remplissage ne serait pas tenable pour les compagnies aériennes

Elle bénéficie d'un système de recyclage de l'air. L’air extérieur prélevé au niveau des moteurs est distribué en cabine via des packs de conditionnement d’air. Il est ensuite évacué par des vannes de pressurisation.



Le système est équipé de filtres HEPA « High Efficiency Particulate Air ». L’air des cabines est ainsi totalement renouvelé toutes les 3 minutes.



Ces filtres très performants extraient plus de 99,999% des virus, y compris ceux dont la taille ne dépasse pas 0,01 micromètre, assurant ainsi la qualité de l'air en cabine et sa conformité avec les normes sanitaires.



Les virus de type coronavirus, dont la taille varie entre 0,08 et 0,16 micromètre sont, ainsi, systématiquement capturés, affirment les constructeurs.



Michael O’Leary, le patron de Ryanair, a de la chance. Ces filtres très haute qualité ne sont pas en option quand on achète un avion.



Ses Boeing 737 sont donc protégés et il pourra donc également mettre en avant cette technologie auprès du gouvernement irlandais qui étudiait la possibilité d’imposer des sièges vides en cabine.



Voler avec des masques sera donc probablement et pendant quelques temps une obligation. Il faudra s’adapter…



Comme, par exemple, pour les annonces de sécurité : " En cas de dépressurisation, des masques tomberont automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque, retirez votre masque Covid, appliquez votre masque 02 sur le visage… et respirez normalement ".