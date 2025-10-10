ANNE-SOPHIE LECARPENTIER

BIOGRAPHIE
Périer Voyages est une entreprise familiale profondément ancrée dans sa région, la Normandie. Autocariste à l’origine, l’entreprise a, au fil des ans, diversifié ses activités.
Toujours transporteur (en partenariat avec Flixbus), excursionniste, producteur moyen et long-courrier, distributeur avec un mini-réseau de 10 points de ventes et groupiste. Cette dernière activité représente une part significative, près de 40 % du volume d’affaires.
1986 : diplômée d’un BTS TOURISME, plongée immédiate dans l’entreprise familiale avec la création
du service groupes.
2014 : nommée à la direction générale de Périer Voyages : 10 agences en Normandie et une maison
des groupes avec 45 salariés
2016 : rachat des agences Ambre Voyages
2018 : nommée à la direction générale de la Holding familiale PERIER : Périer Voyages, Périer
Voyages 2 (1 TUI Store au Havre), Cars Périer, Cars Adrien, Alizé Voyages, soient au total 300 salariés.
2022 : rachat de l’agence Voyages La Fontaine, et du groupiste AdHoc Voyages, situés à Caen;
DIPLOMES
BTS Tourisme - 1986
DISTINCTIONS & MANDATS
- Elue CCI Seine Estuaire