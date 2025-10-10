ANNE-SOPHIE LECARPENTIER

Périer Voyages est une entreprise familiale profondément ancrée dans sa région, la Normandie. Autocariste à l’origine, l’entreprise a, au fil des ans, diversifié ses activités.



Toujours transporteur (en partenariat avec Flixbus), excursionniste, producteur moyen et long-courrier, distributeur avec un mini-réseau de 10 points de ventes et groupiste. Cette dernière activité représente une part significative, près de 40 % du volume d’affaires.



1986 : diplômée d’un BTS TOURISME, plongée immédiate dans l’entreprise familiale avec la création

du service groupes.

2014 : nommée à la direction générale de Périer Voyages : 10 agences en Normandie et une maison

des groupes avec 45 salariés

2016 : rachat des agences Ambre Voyages

2018 : nommée à la direction générale de la Holding familiale PERIER : Périer Voyages, Périer

Voyages 2 (1 TUI Store au Havre), Cars Périer, Cars Adrien, Alizé Voyages, soient au total 300 salariés.

2022 : rachat de l’agence Voyages La Fontaine, et du groupiste AdHoc Voyages, situés à Caen;