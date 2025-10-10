TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
ANNE-SOPHIE LECARPENTIER

Directrice générale Périer Voyages


Anne-Sophie Lecarpentier, issue de la troisième génération, qui a développé le service groupes
depuis 1986, a pris les rênes de l'entreprise familiale normande en 2014. Présidé par Dominique
Périer, actuel PDG du groupe, l'autocariste et ses différentes marques et enseignes emploie 300
salariés.


Rédigé par le Vendredi 10 Octobre 2025

BIOGRAPHIE

ANNE-SOPHIE LECARPENTIER
Périer Voyages est une entreprise familiale profondément ancrée dans sa région, la Normandie. Autocariste à l’origine, l’entreprise a, au fil des ans, diversifié ses activités.

Toujours transporteur (en partenariat avec Flixbus), excursionniste, producteur moyen et long-courrier, distributeur avec un mini-réseau de 10 points de ventes et groupiste. Cette dernière activité représente une part significative, près de 40 % du volume d’affaires.

1986 : diplômée d’un BTS TOURISME, plongée immédiate dans l’entreprise familiale avec la création
du service groupes.
2014 : nommée à la direction générale de Périer Voyages : 10 agences en Normandie et une maison
des groupes avec 45 salariés
2016 : rachat des agences Ambre Voyages
2018 : nommée à la direction générale de la Holding familiale PERIER : Périer Voyages, Périer
Voyages 2 (1 TUI Store au Havre), Cars Périer, Cars Adrien, Alizé Voyages, soient au total 300 salariés.
2022 : rachat de l’agence Voyages La Fontaine, et du groupiste AdHoc Voyages, situés à Caen;

DIPLOMES

BTS Tourisme - 1986

DISTINCTIONS & MANDATS

- Elue CCI Seine Estuaire

CONTACT

Tel. 0777680027
Email : annesophie@perier-voyages.com

