Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Une industrie à un point de bascule
D’ici quelques années, réserver un déplacement professionnel ne sera plus un acte ponctuel, mais une interaction continue entre un collaborateur, un agent intelligent, des conseillers experts et un système d’entreprise - DepositPhotos.com, violetkaipa
Le voyage d’affaires vit aujourd’hui une bascule historique. Non pas un ajustement conjoncturel post-pandémie, mais une redéfinition durable de ses fondements.
Les voyageurs attendent une expérience radicalement différente, les entreprises imposent de nouveaux standards, et la technologie agit comme catalyseur.
Trois forces convergent :
- les voyageurs n’acceptent plus les interfaces et parcours traditionnels,
- ils exigent simultanément exhaustivité du contenu et simplicité de décision,
- les entreprises imposent des solutions intégrées, pilotables et responsables.
Les mouvements récents du marché - rebranding de TravelPerk en Perk, alliance stratégique Amex GBT + SAP Concur, rachat de Supertripper par Marietton, positionnement de Spotnana sur les standards Offers & Orders - illustrent cette phase de recomposition accélérée.
Les voyageurs d’affaires veulent réserver autrement
Les utilisateurs ne veulent plus réserver, ils veulent discuter.
Ils ne veulent plus chercher, ils veulent obtenir.
Ils ne veulent plus comparer, ils veulent une réponse intelligente à leurs besoins.
Formés par Instagram, WhatsApp, TikTok et désormais ChatGPT, les voyageurs professionnels ont transposé leurs réflexes B2C dans leur usage B2B. L’expérience attendue devient conversationnelle, immédiate et contextualisée.
Selon Amadeus Hospitality, 54% des voyageurs d’affaires se disent prêts à laisser une IA réserver en leur nom, et 50% attendent d’elle des recommandations personnalisées (Travel Dreams, 2024).
Phocuswright confirme ce basculement : « L’intelligence artificielle générative domine désormais la réflexion et promet de transformer la manière dont nous planifions, réservons et vivons nos déplacements. » - Phocuswright, Travel Innovation Guide 2024 (PhocusWire)
Business Travel News décrit un changement de paradigme : « L’IA agentique se charge des tâches ingrates du voyage : rechercher, comparer, vérifier la conformité. L’agent fait le travail, pas l’utilisateur. » - BTN, 2025
Le voyageur n’interagit plus avec un SBT comme avec un formulaire ; il exprime une intention, et l’outil orchestre automatiquement un trajet conforme à la politique et au contexte.
À court terme, une part croissante des déplacements simples pourra être largement automatisée, la valeur humaine se concentrant sur les exceptions et les arbitrages complexes.
Exhaustivité du contenu et recommandations personnalisées : la nouvelle équation
Deuxième force structurante : l’accès au contenu.
Les voyageurs veulent tout voir - GDS, NDC, connexions directes compagnies, rail, low-cost, hébergement élargi - mais sans effort cognitif, avec un tri intelligent conforme à leur profil et à la politique voyage.
BCD Travel souligne que la valeur de l’IA se situe avant tout « du côté de l’efficience opérationnelle et de la personnalisation de l’expérience voyageur. »
Accenture décrit une trajectoire où la GenAI permet « un mode de réservation plus intelligent, beaucoup plus personnalisé et entièrement intégré, capable de concevoir puis réserver le voyage idéal pour un individu donné. »
L’enjeu n’est donc plus d’ajouter du contenu, mais de le structurer.
Les plateformes comme Spotnana cherchent à casser les silos (GDS, NDC, rail, direct connect) pour proposer un search global, tout en conservant la capacité de servicing et de contrôle corporate. Les intégrations NDC des différentes compagnies aériennes, incluant ancillaires et self-service changes, illustre cette logique : plus de contenu, mais mieux contextualisé.
Le baromètre GBTA met en lumière un constat clair : le marché souffre moins d’un manque d’offres que d’un excès de complexité : manque de lisibilité, déficit d’information, complexité des parcours.
Les IA agentiques répondent précisément à ce problème : elles absorbent la complexité en back-office et ne restituent au voyageur qu’un nombre restreint d’options pertinentes, enrichies d’alertes proactives (retards, risques climatiques, tensions géopolitiques), identifiées par SAP Concur comme un cas d’usage prioritaire.
Les entreprises imposent l’intégration et le pilotage
Troisième force décisive : l’exigence des entreprises.
Les directions Travel, Achats, Finance et RH convergent vers un même objectif : mettre fin à la fragmentation, par simplification et pour un meilleur contrôle.
Les organisations attendent désormais une plateforme Travel & Expense intégrée, couvrant l’ensemble du cycle du déplacement : demande, approbation, réservation, paiement, note de frais, suivi CO₂, duty of care et reporting consolidé.
Les mouvements de marché sont révélateurs :
- Travel Perk devient Perk, et revendique une plateforme IA-native Travel + Spend, avec 67% d’automatisation du travail administratif, éliminant le "shadow work" - ces dizaines d’actions manuelles liées aux réservations, factures et dépenses ;
- Amex GBT et SAP Concur lancent Complete, et envoient un signal fort : pour la première fois, une TMC globale et un leader mondial du T&E unissent leurs infrastructures afin de proposer une expérience unifiée (booking + servicing + paiement + expense) ;
- Marietton intègre Supertripper, illustrant une consolidation guidée par la technologie et visant d’adresser tous les besoins, du conseil premium au self-booking natif.
La TMC évolue ainsi d’un rôle de prestataire vers celui de système d’exploitation du voyage, connecté aux fonctions finance et RH.
Un futur structuré par l’orchestration, la technologie… et l’expertise humaine
La convergence de ces trois forces dessine désormais avec clarté les trajectoires du voyage d’affaires à horizon trois à cinq ans.
D’un côté, les TMC-plateformes capables d’investir massivement dans la technologie, la data et l’intelligence artificielle deviendront les architectes du programme de voyage, orchestrant contenus, conformité, sécurité, pilotage financier et engagements RSE.
Leur valeur reposera moins sur la transaction que sur l’expertise de conseillers voyages experts, capables d’accompagner les entreprises et les voyageurs sur les situations complexes, les arbitrages sensibles et les décisions à forte valeur ajoutée.
En parallèle, les agents IA conversationnels s’imposeront comme l’interface privilégiée des voyageurs, intégrés aux outils du quotidien - messageries collaboratives, environnements CRM ou suites bureautiques.
Ils rendront la réservation plus fluide, plus invisible, en absorbant la complexité opérationnelle et en proposant des choix contextualisés.
À terme, ces deux trajectoires ne s’opposeront pas. Les plateformes TMC les plus avancées constitueront les rails technologiques, les agents IA la couche d’interaction, et les équipes humaines la garantie de maîtrise, de conseil et de responsabilité.
L’enjeu stratégique ne sera donc pas IA contre TMC, mais qui saura orchestrer efficacement technologie, expertise humaine, données et règles du jeu corporate.
D’ici quelques années, réserver un déplacement professionnel ne sera plus un acte ponctuel, mais une interaction continue entre un collaborateur, un agent intelligent, des conseillers experts et un système d’entreprise.
Le voyage deviendra un objet managé en temps réel, optimisé selon des objectifs business, financiers, humains et environnementaux.
Pour la première fois depuis longtemps, le voyage d’affaires ne subit pas la transformation : il la conduit.
Qui est Alexandre Veau ?
Alexandre Veau a plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le monde du voyage et du tourisme.
Il a notamment dirigé l’expansion géographique et les partenariats chez Egencia.
Il a ainsi acquis une forte expertise dans la gestion des projets pré et post acquisitions, ainsi qu’une connaissance extensive du voyage d’affaires.
Alexandre a également une forte expertise en gestion du changement des fonctions commerciales en passant par la direction des projets de lancement de nouvelles activités et d’optimisation de processus commerciaux et la mise en œuvre de plans de transformation.
Basé sur cette expérience, Alexandre apporte maintenant ce savoir-faire aux entreprises du voyage et du loisirs à travers une capacité d’analyse et une approche adaptée aux enjeux des organisations, en tant qu'associé chez Impact Consultants.
