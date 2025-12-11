OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye

OUIGO a inauguré sa nouvelle ligne Paris-Hendaye, dimanche 14 décembre 2025.
Cette liaison assure désormais un aller-retour journalier à l’année, avec des arrêts à Bordeaux, Dax, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz - Ciboure.
Elle vient compléter les dessertes existantes et ajoute un aller-retour supplémentaire pour Bordeaux.
Cette ouverture élargit l’accès aux principales villes de la côte basque, répondant à une demande touristique, professionnelle et résidentielle toujours soutenue.
Ligne OUIGO Paris - Hendaye : des tarifs à partir de 19€
Avec des tarifs débutant à 19 euros, OUIGO poursuit sa stratégie de démocratisation de la grande vitesse.
La nouvelle ligne propose une alternative compétitive à la voiture et à l’avion, contribuant à une mobilité plus durable.
Elle s’inscrit également dans l’objectif de SNCF Voyageurs d’élargir l’accès aux petits prix, alors que 80% des clients OUIGO estiment que l’opérateur soutient leur pouvoir d’achat.
"Cette ouverture, première concrétisation de notre plan de développement, permettra d’augmenter notre capacité de 30% en places d’ici 2028, renforçant ainsi notre engagement à rendre le train accessible au plus grand nombre", a déclaré Jérôme Laffon, directeur de OUIGO, dans un communiqué.
À lire aussi : OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030
