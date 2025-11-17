Amandine Thomas-Commin nommée directrice générale de OUIGO Espagne

OUIGO Espagne est une formidable entreprise que je suis très fière de rejoindre. Après avoir atteint la rentabilité, nous avons la responsabilité de consolider encore notre offre sur le marché espagnol et de faire découvrir la grande vitesse à toujours plus de voyageurs.

OUIGO Espagne entame à présent une nouvelle étape sous la direction d'Amandine Thomas-Commin.Entrée à la SNCF il y a près de 15 ans, elle y a exercé différentes responsabilités, opérationnelles et stratégiques.Depuis 2021, elle est à la tête de l'activité INTERCITÉS, qui opère les trains long parcours sur lignes classiques en France, transportant 12 millions de voyageurs par an grâce à ses 2 500 salariés. Amandine Thomas-Commin a déclaré : «