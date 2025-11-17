TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Amandine Thomas-Commin nommée directrice générale de OUIGO Espagne

elle succède à Hélène Valenzuela


Amandine Thomas-Commin, jusqu'à présent directrice d'INTERCITÉS au sein de SNCF Voyageurs, prend la direction générale de OUIGO Espagne en remplacement d'Hélène Valenzuela, qui quitte son poste après sept ans à la tête de l'entreprise.


Rédigé par le Mardi 18 Novembre 2025

Amandine Thomas-Commin nommée directrice générale de OUIGO Espagne - Photo THOMAS_COMMIN
DITEX
À l'issue du lancement réussi de la première compagnie ferroviaire concurrente en Espagne, Hélène Valenzuela quittera ses fonctions à la fin de cette année, après 7 ans à la direction générale.

Pour la remplacer, Amandine Thomas-Commin, jusqu'à présent directrice d'INTERCITÉS au sein de SNCF Voyageurs, prend le poste de directrice générale de OUIGO Espagne.

OUIGO Espagne couvre 15 destinations dans le pays, après l'ouverture en janvier 2025 de ses lignes vers plusieurs capitales andalouses.

Depuis son lancement en 2021, le TGV low cost a transporté dans le pays plus de 20 millions de voyageurs. Un communiqué de presse précise que cette filiale de la SNCF atteindre un EBITDA positif en 2025.

Une nouvelle étape sous la direction d'Amandine Thomas-Commin

OUIGO Espagne entame à présent une nouvelle étape sous la direction d'Amandine Thomas-Commin.

Entrée à la SNCF il y a près de 15 ans, elle y a exercé différentes responsabilités, opérationnelles et stratégiques.

Depuis 2021, elle est à la tête de l'activité INTERCITÉS, qui opère les trains long parcours sur lignes classiques en France, transportant 12 millions de voyageurs par an grâce à ses 2 500 salariés.

Amandine Thomas-Commin a déclaré : « OUIGO Espagne est une formidable entreprise que je suis très fière de rejoindre. Après avoir atteint la rentabilité, nous avons la responsabilité de consolider encore notre offre sur le marché espagnol et de faire découvrir la grande vitesse à toujours plus de voyageurs. »


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias