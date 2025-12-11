Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

La RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) a été supplantée par l'IA, la cybercriminalité au programme des conventions et séminaires.
Pour autant, le sujet reste centrale pour les entreprises. Trop souvent uniquement associée au développement durable, la RSE a une vision plus large. Il s'agit en fait d'une norme internationale (ISO 26000) dédiée à la responsabilité sociétale des organisations. Elle s’articule sur 3 volets : économique, social et environnemental qui sont interconnectés.
A lire aussi : Démarche RSE : foncez, ce n’est pas si compliqué !
Sur TourMaG nous continuons tous les mois à vous donner des conseils, et idées concrètes pour avancer sur la RSE.
Camille Le Guilloux, experte en marketing responsable propose des actions RSE concrètes à mettre en œuvre par les professionnels du secteur, en lien avec les temps forts du calendrier (journées mondiales, événements solidaires, enjeux sociaux et environnementaux).
Les contenus abordent aussi la structuration d’une démarche RSE, la mobilisation des équipes, la sensibilisation des clients, la mesure des actions menées et la préparation de stratégies à moyen terme, comme les bilans RSE et les plans d’action annuels.
L’ensemble vise à intégrer la RSE dans le fonctionnement quotidien des entreprises touristiques, à travers des initiatives opérationnelles, accessibles et adaptées aux réalités des PME du secteur.
Pourquoi se lancer dans une démarche RSE est incontournable ?
En France, l’intégration d’une démarche RSE est devenue incontournable pour les entreprises du tourisme en raison d’un cadre réglementaire de plus en plus contraignant. Elle permet d'anticiper certaines évolutions.
Entre le renforcement du reporting extra-financier avec la CSRD, les exigences de la loi Climat et Résilience sur la réduction de l’empreinte carbone et la lutte contre le greenwashing, ainsi que les règles sociales et d’accessibilité, les acteurs du secteur sont directement concernés.
Même lorsque les obligations ne s’appliquent pas formellement aux PME, elles s’imposent indirectement via les appels d’offres, les partenaires, les banques ou les grands groupes donneurs d’ordres.
Enfin, la RSE renforce l’attractivité des entreprises du tourisme en répondant aux attentes des clients, des talents et futurs collaborateurs et des partenaires. Elle est aussi un levier économique. Optimisation des consommations, réduction des déchets, meilleure gestion des ressources humaines, fidélisation des salariés et baisse du turnover contribuent à une meilleure rentabilité.
