Vicartem reprend le projet de transformation du Palais du Commerce à Rennes

"Hôtel des Postes"

La reprise du site par un investisseur local garantit la continuité des engagements pris avec La Poste Immobilier et la Ville de Rennes.La réouverture, programmée pour, rendra les étages de l'ancienaccessibles aux habitants via de nouveaux usages quotidiens. Le chantier soutiendra l'emploi local et l'attractivité du centre-ville à travers une programmation axée sur l'hospitalité et le bien-être.Ce projet assure la sauvegarde d'un patrimoine du XIXe siècle toutaux besoins d'une métropole moderne.