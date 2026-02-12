TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Vicartem reprend le projet de transformation du Palais du Commerce à Rennes

Vicartem dirige désormais la réhabilitation de l'édifice pour une ouverture prévue en 2030


Le groupe rennais Vicartem prend officiellement les rênes de la transformation du Palais du Commerce, bâtiment emblématique de la place de la République. Ce passage de relais avec le groupe Frey lance la phase opérationnelle de ce chantier de reconversion. Le site accueillera à terme une offre mixte combinant hôtellerie, commerces et espaces de bien-être.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 12:00

Nouveau complexe en 2030 dans le Palais du Commerce à Rennes ©Deposititphotos.com/BreizhAtao
Nouveau complexe en 2030 dans le Palais du Commerce à Rennes ©Deposititphotos.com/BreizhAtao
Le Palais du Commerce à Rennes entre dans une phase de travaux sous la direction de Vicartem, spécialiste de la réhabilitation patrimoniale.

Ce changement de pilotage fait suite à l'évolution du périmètre initial et du contexte financier.

Le futur complexe intègre un hôtel d'une centaine de chambres, des restaurants, des boutiques, ainsi qu'un plateau dédié au sport et à l'événementiel.

Cette mutation s'insère dans la transformation globale du quartier République, incluant la végétalisation de la place et l'aménagement des quais de la Vilaine.

Un impact économique et patrimonial pour le territoire

La reprise du site par un investisseur local garantit la continuité des engagements pris avec La Poste Immobilier et la Ville de Rennes.

La réouverture, programmée pour 2030, rendra les étages de l'ancien "Hôtel des Postes" accessibles aux habitants via de nouveaux usages quotidiens. Le chantier soutiendra l'emploi local et l'attractivité du centre-ville à travers une programmation axée sur l'hospitalité et le bien-être.

Ce projet assure la sauvegarde d'un patrimoine du XIXe siècle tout en l'adaptant aux besoins d'une métropole moderne.

A lire aussi : Tourisme d'affaires : Rennes confirme son attractivité en 2024 et 2025 !

