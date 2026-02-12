Vicartem reprend le projet de transformation du Palais du Commerce à Rennes

Le Palais du Commerce à Rennes entre dans une phase de travaux sous la direction de Vicartem, spécialiste de la réhabilitation patrimoniale.
Ce changement de pilotage fait suite à l'évolution du périmètre initial et du contexte financier.
Le futur complexe intègre un hôtel d'une centaine de chambres, des restaurants, des boutiques, ainsi qu'un plateau dédié au sport et à l'événementiel.
Cette mutation s'insère dans la transformation globale du quartier République, incluant la végétalisation de la place et l'aménagement des quais de la Vilaine.
Ce changement de pilotage fait suite à l'évolution du périmètre initial et du contexte financier.
Le futur complexe intègre un hôtel d'une centaine de chambres, des restaurants, des boutiques, ainsi qu'un plateau dédié au sport et à l'événementiel.
Cette mutation s'insère dans la transformation globale du quartier République, incluant la végétalisation de la place et l'aménagement des quais de la Vilaine.
Un impact économique et patrimonial pour le territoire
Autres articles
-
Tourisme d'affaires : Rennes confirme son attractivité en 2024 et 2025 !
-
easyJet lance Manchester depuis Rennes, et Palma depuis Strasbourg
-
Lufthansa ouvre une ligne Rennes - Francfort
-
Le salon international du tourisme devient Voyage et Outdoor
-
Locations de vacances : Bookiply s'installe à Marseille et Rennes
La reprise du site par un investisseur local garantit la continuité des engagements pris avec La Poste Immobilier et la Ville de Rennes.
La réouverture, programmée pour 2030, rendra les étages de l'ancien "Hôtel des Postes" accessibles aux habitants via de nouveaux usages quotidiens. Le chantier soutiendra l'emploi local et l'attractivité du centre-ville à travers une programmation axée sur l'hospitalité et le bien-être.
Ce projet assure la sauvegarde d'un patrimoine du XIXe siècle tout en l'adaptant aux besoins d'une métropole moderne.
A lire aussi : Tourisme d'affaires : Rennes confirme son attractivité en 2024 et 2025 !
La réouverture, programmée pour 2030, rendra les étages de l'ancien "Hôtel des Postes" accessibles aux habitants via de nouveaux usages quotidiens. Le chantier soutiendra l'emploi local et l'attractivité du centre-ville à travers une programmation axée sur l'hospitalité et le bien-être.
Ce projet assure la sauvegarde d'un patrimoine du XIXe siècle tout en l'adaptant aux besoins d'une métropole moderne.
A lire aussi : Tourisme d'affaires : Rennes confirme son attractivité en 2024 et 2025 !