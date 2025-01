Olivier a découvert l’Ile de la Réunion il y a 25 ans. Happé par la culture créole qui constitue l’ADN de Terres Métisses, l’agence réceptive qu’il a fondée il y a maintenant 8 ans, il veut mettre en exergue et permettre une découverte de l’Ile Intense authentique et de ses habitants.



Après des études dans l’hôtellerie-restauration, il quitte la métropole pour représenter les hôtels APAVOU sur l’Ile de la Réunion et l’Ile Maurice.



C’est également à cette époque qu’il côtoie les réceptifs locaux sur les deux Iles sœurs, et qu’un lien se tisse entre lui et l’Océan Indien.



En 2007, il crée sa propre société de représentation commerciale et représente un DMC sur chaque Ile. C’est ainsi qu’il est sensibilisé au potentiel de développement de l’Ile intense.



En 2017, il lance le réceptif Terres Métisses pour faire découvrir des services et des expériences authentiques aux voyageurs. Il veut mettre en adéquation les besoins des agences et des tour-opérateurs et faire émerger le potentiel méconnu de l’Ile Intense.



Un succès non démenti depuis, car l'agence réceptive a su se tailler une belle place sur le marché des agences locales réunionnaises, avec une équipe composée de 18 passionnés du voyage qui entourent Olivier et retranscrivent sa passion pour l’Ile et ses nombreuses idées.



Une nouvelle rencontre lui permet de réaliser un projet à destination de la population Réunionnaise en 2024. Il fonde cette même année B&O VOYAGES, avec Béatrice Bazot, une agence de voyages implantée au coeur de Saint-Gilles les Bains. Les deux associés partagent une complémentarité et une envie : développer un tourisme qui leur ressemble.



Ce passionné de cuisine et de tourisme a encore des projets plein la tête pour faire découvrir la Réunion qu’il aime, et mettre en lumière tous ceux qui la font vivre au quotidien, et permettre de la « met en lèr ».