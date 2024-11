B&O Voyages à la Réunion : l'union d'un DMC et d'un mini-réseau ! [ABO]

« En arrivant en Saône-et-Loire, très vite, je me suis associée avec mon patron. Nous avons racheté plusieurs agences, jusqu'à 6 points de vente. Avant la crise sanitaire, nous avions encore des projets de création d'autres agences. Le Covid nous a coupé l'herbe sous le pied, et a cassé notre collaboration »

m'a vraiment été bénéfique. Être seule a été très révélateur et m'a permis de m'exprimer pleinement. Ma vie perso m'amenait à faire de plus en plus d'allers-retours à La Réunion. Je voulais donner un sens professionnel à ces allers-retours »

B&O Voyages (prononcez Beau Voyages) est née de la rencontre entre Béatrice Bazot et Olivier Péchenard La première est à la tête du mini-réseau d’agences Evasion Intense qui compte trois agences à Mâcon (71), Charlieu (42) et Paray-le-Monial (71), quand le second a créé son réceptif, Terres Métisses, spécialiste de l’île de la Réunion.Ensemble, ils ont ouvert le 13 novembre dernierAvec plus de 20 ans d’expérience dans le voyage, nos deux experts ne sont pas des inconnus de l’industrie., raconte Béatrice Bazot.Depuis, la cheffe d’entreprise a gardé, explique-t-elle.De son côté, Olivier Péchenard, cuisinier de formation est. Il intègre le tourisme en faisant de la représentation commerciale d’hôtels à La Réunion et à Maurice, avant de créer son entreprise de représentation en 2008 et de travailler principalement pour des réceptifs.