Béatrice Bazot (Evasion Intense) : la ténacité, chevillée au corps !

Elle est convaincue et pourtant elle non plus ne se destinait pas à faire ce métier, une profession qu’elle a découvert en suivant ses passions. Et pour laquelle elle s’est battue.



En effet, la période du COVID a laissé son empreinte. Entre virus et ruptures, elle va perdre en quelques semaines : son père, son mari, son associé. Affaiblie mais pas complètement à terre, pour l’amour de ses trois filles et le profond respect de ses équipes, Béatrice évoque à ce moment-là, sa volonté de reprendre, elle seule, une partie des agences de voyages qu’elle avait dans le groupe avec son associé.



Agitation générale de la part des thuriféraires à sa suite pour l’en dissuader : trop risqué, tu es une « femme » (SIC), tu divorces (pardon, quel rapport ?), tu ne vas pas y arriver, ne sois pas trop ambitieuse (No Comment).



On préfère quand les gens vont mal. Puis vint le combat du pot de terre contre le pot de fer pour la garantie financière. Parfois vouloir ne suffit plus. Les épreuves s’enchaînent les unes derrière les autres. Il y a de quoi perdre la foi et abandonner.



Car oui créer une agence de voyages en France, en province, sans réseaux ou connections, relève d’une gageure financière et administrative.



Elle va s’accrocher, Béatrice, parce qu’au fonds elle avance avec conviction, dans la plus grande des humilités. Elle a juste envie de faire le métier qui lui plait et de réunir autour d’elle ceux en qui elle croit. Cette énergie-là, personne ne vous l’enlève.



Elle vous donne des ailes et vous confère une ténacité à toute(s) épreuve(s). Grâce à des amis auprès desquels elle se tournait pour des énièmes conseils, elle obtiendra gain de cause et verra son projet aboutir.