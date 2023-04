Marine Dargon (Accor) : une samouraï des temps modernes

Revenons au départ : Marine choisi d’orienter son parcours à l’EDHEC vers la finance d’entreprise. Les techniques mathématiques et la logique des chiffres lui semblent intéressantes à assimiler là où elle entrevoit plutôt le marketing comme un domaine plus instinctif. New York sera sa première base d’atterrissage avant de rejoindre pour quelques années Londres.



L’esprit anglo-saxon lui plaît énormément. Elle trouve l’approche humaine plus « cordiale » ! « A Londres dans un coffee-shop on te demande par politesse comment tu vas, on t’explique le menu et comment fonctionne l’endroit ; A Paris on s’impatiente sans te saluer » s’amuse-t-elle.



Mais Paris c’est aussi le groupe qu’elle a rejoint, qui l’enchante et le projet formidable qui occupe ses journées. « J’ai une chance folle de leader ce projet, l’équipe en place a un esprit très entrepreneurial, jeune, dynamique et très pro. Je rencontre des ingénieurs à chacune des étapes : depuis les plans, la construction en passant par les spécialistes des différents services et sujets sur lesquels nous devons plancher. Et c’est génial car je ressens vraiment ce besoin d’être rassasiée en permanence de connaissances et de bousculer mes a priori »



Marine est étonnante et sincère. Elle affiche et revendique son ambition avec sérénité et l’on ne doute ni de sa persévérance ni de sa réussite.