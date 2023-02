Accor prend la mer comme sponsor de Team France America’s Cup

Dans le premier défi, une dizaine d’équipages sur des catamarans à foil F50 s’affronte au cours de 11 épreuves à travers les bassins du monde entier, dont une épreuve à Saint-Tropez.



L’équipage 2022/2023, barré par Quentin Delapierre, est aujourd’hui au pied du podium pour la saison, après avoir remporté le dernier Grand Prix. Depuis quelques jours, la coque affiche le logo ALL, Accor Limit Less, le programme de fidélité Accor.



Le second défi est plus mythique, remporter l’America’s Cup, la plus ancienne compétition sportive au monde, tous sports confondus, organisée tous les 4 ans. La France s’est approchée parfois de la finale sans jamais la remporter. La Cup est dominée par des équipages aguerris, comme Team New-Zealand, vainqueur 4 fois, ou Team Oracle américaine ou Alinghi suisse.



Accor apporte les moyens à Team France, désormais rebaptisée Team Orient-Express, de rivaliser avec les plus grands équipages et les meilleurs bateaux de classe AC75.