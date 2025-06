Athens Capital Suites enrichit l’offre MGallery en Grèce

L’ouverture d’Athens Capital Suites s’inscrit dans la stratégie de consolidation de MGallery sur le marché grec. Déjà propriétaire de l’hôtel Athens Capital – MGallery Collection et de plusieurs hôtels de luxe, notamment le Grande Bretagne et le King George à Athènes, Lampsa élargit ainsi son portefeuille en misant sur un concept flexible adapté aux séjours moyens et longs.



Athens Capital Suites vise une clientèle recherchant un « sentiment de chez-soi » sans renoncer à un cadre et des services haut de gamme. Cette proposition permet également de répondre à la demande des familles et professionnels en déplacement prolongé, qui représentent un segment en croissance à Athènes. Le choix de l’emplacement, à proximité immédiate du centre historique et des institutions internationales, confère à cette nouvelle adresse un positionnement stratégique.



L’établissement devrait jouer un rôle important dans la montée en gamme de l’offre d’hébergement athénienne, en offrant une alternative aux formats hôteliers traditionnels. Avec cette ouverture, MGallery renforce son ancrage sur le marché grec et confirme sa capacité à innover dans le secteur de l’hospitalité. Selon Accor, ce concept est amené à s’étendre dans d’autres villes internationales, en fonction de la réception du public et des opportunités de développement.