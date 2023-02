Hamida Rezeg, femme politique et bosseuse infatigable

Notre pays est une source d’inspiration. « Nous avons tellement de chance ! La France est belle, riche et cette variété de paysages est une bénédiction. On le sait mais on l’oublie. Il faut que nous en soyons fières et qu’on incarne de manière plus évidente tout ce potentiel. »



Sa feuille de route il faut l’avouer, vaut la peine ; il n’est pas courant non plus d’avoir le challenge de l’organisation des Jeux Olympiques au programme. « Et déjà la coupe du monde de rugby ! » Cqfd.



Cette optimiste fait aussi des femmes et des jeunes, ses sujets de prédilection. Ex-prof dans un lycée professionnel (celui-là même où elle avait étudié adolescente), elle a toujours pris grand soin d’inviter ses élèves à se dépasser ; non pas pour avoir forcément des bonnes notes (« ce n’est pas le plus important ») mais pour qu’ils se questionnent afin de savoir ce qui leur plaisait vraiment avant de les enjoindre à se bouger !



Que cela soit du domaine créatif, sportif ou scolaire. Trouver son talent puis se donner les moyens de le déployer davantage. Avec au centre, une valeur fondamentale, au-delà des principes de base d’éducation et de culture : le travail.



On n’a rien sans rien. Le contraire n’existe pas.