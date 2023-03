Christine Pioli, un parcours de femme du tourisme

Au départ rien ne la prédestinait pourtant à travailler dans ce secteur du voyage et des loisirs. Après le bac, elle avait suivi mollement et sans aucun enthousiasme des études en fac de droit. Or c’est durant ses jobs d’été qu’elle va prendre goût à travailler ; elle est alors en mission à la gare maritime de Toulon et préfère nettement cela aux études.



Puis de sauts de puce en rebonds, de circonstances en rencontres dont seule la vie a le secret, elle rejoindra Paris pour travailler dans une agence de voyages. Il y a une seule chose qui je crois au cours de sa carrière, l’a profondément fatiguée : l’émission des billets de train ! C’est amusant mais à notre époque on oublie combien -même vers la fin des années 90- c’était pénible et fastidieux.



Une jolie carrière sans fausse note jusqu’à ce départ en 2009, qui lui laissera un petit goût d’amertume lorsqu’elle devra se repositionner à la cinquantaine.



Oui, il faut reconnaître un fait, ou une vérité tristement encore d’actualité, on étiquette encore trop souvent sur le dos des femmes de plus de 50 ans une date de péremption professionnelle !



La « working girl » affichée restera pudique sur cette blessure et sur d’autres, plus personnelles. Une de plus qui n’est pas du genre à s’apitoyer sur elle. Evidemment.