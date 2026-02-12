Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France

Cette extension de partenariat intervient alors que b[l'accessibilité vers le Nevada se renforce ©Deposititphotos.com/somchaij
La Las Vegas Convention and Visitors Authority nomme Aviareps pour orchestrer sa promotion sur le territoire national.
L'agence déploiera un plan d'actions complet incluant la formation des agents de voyages, l'organisation de workshops et de roadshows, ainsi que des partenariats stratégiques avec les tour-opérateurs et les agences en ligne (OTA).
Le volet relations presse comprendra des événements dédiés et des voyages de presse afin d'accroître la notoriété de Las Vegas.
Accompagnement de la connectivité et développement paneuropéen
Cette extension de partenariat intervient alors que l'accessibilité vers le Nevada se renforce, notamment avec le lancement récent d'une liaison directe entre Paris et Las Vegas par Air France.
Aviareps aura pour mission d'aligner ses actions de promotion avec les développements des compagnies aériennes pour soutenir la performance des lignes existantes et identifier de nouvelles opportunités de dessertes.
Déjà présent pour le compte de la LVCVA dans les régions DACH et Benelux, le groupe consolide sa stratégie paneuropéenne.
