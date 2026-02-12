Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France

La Las Vegas Convention and Visitors Authority nomme Aviareps pour orchestrer sa promotion sur le territoire national.



L'agence déploiera un plan d'actions complet incluant la formation des agents de voyages, l'organisation de workshops et de roadshows, ainsi que des partenariats stratégiques avec les tour-opérateurs et les agences en ligne (OTA).



Le volet relations presse comprendra des événements dédiés et des voyages de presse afin d'accroître la notoriété de Las Vegas.